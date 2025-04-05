Кировские рентгенологи обучают ИИ анализировать флюорографии

В этом году новые технологии начали внедрять в работу.

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Специалисты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России работают над созданием системы на основе искусственного интеллекта для поддержки врачебных решений при флюорографии. В рамках пилотного проекта участвуют различные медицинские учреждения страны, включая Областной противотуберкулезный диспансер.

С декабря прошлого года мы по определенным критериям отбираем снимки легких и отправляем в НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Таким образом происходит обучение искусственного интеллекта, он анализирует различные снимки пациентов, у которых установлен диагноз туберкулез. В будущем это поможет проводить программный анализ рентгенограмм органов грудной клетки пациента для распознавания болезни на ранних стадиях, – рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Областного противотуберкулезного диспансера Светлана Канашина.

С 2025 года новые технологии начинают внедряться в практику рентгенологов Кировской области, предоставляя возможность получать «третье мнение» от искусственного интеллекта.