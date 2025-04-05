Кировские рентгенологи обучают ИИ анализировать флюорографии

Рентгенологи Кировского противотуберкулезного диспансера обучают ИИ анализировать флюорографии
В этом году новые технологии начали внедрять в работу.
Специалисты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России работают над созданием системы на основе искусственного интеллекта для поддержки врачебных решений при флюорографии. В рамках пилотного проекта участвуют различные медицинские учреждения страны, включая Областной противотуберкулезный диспансер.
С декабря прошлого года мы по определенным критериям отбираем снимки легких и отправляем в НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Таким образом происходит обучение искусственного интеллекта, он анализирует различные снимки пациентов, у которых установлен диагноз туберкулез. В будущем это поможет проводить программный анализ рентгенограмм органов грудной клетки пациента для распознавания болезни на ранних стадиях, – рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Областного противотуберкулезного диспансера Светлана Канашина.
С 2025 года новые технологии начинают внедряться в практику рентгенологов Кировской области, предоставляя возможность получать «третье мнение» от искусственного интеллекта.
Конечно, это не заменит работу врача-рентгенолога, но это удобный помощник для начинающих специалистов или тех врачей, у которых большой поток пациентов с различными патологиями, позволяющий не пропустить опасные заболевания, – подчеркнула Светлана Канашина.