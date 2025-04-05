Исследователи разобрались, как контекст влияет на решения мозга

Группа ученых из Университета Жауме I в Кастельоне, возглавляемая Рафаэлем Капланом, опубликовала результаты двух исследований, которые помогают глубже понять, как наш мозг принимает решения в разных ситуациях. Эти работы раскрывают роль мозга в повседневных действиях, таких как выбор и социальное взаимодействие.

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Одно из исследований показало, что гиппокамп и медиальная префронтальная кора играют ключевую роль в принятии решений как в пространственном, так и в абстрактном контексте. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые объясняют, что границы окружения помогают нам ориентироваться в пространстве и запоминать, где мы находимся.

Однако ранее было неизвестно, как абстрактные границы, такие как соотношение цены и площади квартиры, влияют на работу мозга. Исследование показало, что мозг способен интегрировать эти абстрактные границы и адаптировать их к изменениям, чтобы принимать более обоснованные решения в повседневной жизни.

В другом исследовании было показано, как личные предпочтения влияют на восприятие других людей. Это исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, доказало, что наше собственное восприятие влияет на то, как мы запоминаем предпочтения окружающих. Этот феномен, называемый «социальным якорением», показывает, как наши когнитивные предвзятости формируют социальную память.