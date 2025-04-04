В Уфе открылся геномный центр для анализа данных в генетике и медицине

В Уфе открылся новый геномный центр, который стал частью Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Новый центр разместился в четырехэтажном здании, расположенном на территории межвузовского студенческого кампуса. В нем будут работать Центр интеллектуальной геномики и крупнейшая в стране школа программирования «Школа-21» от Сбера.

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Центр интеллектуальной геномики будет заниматься обработкой геномных данных человека, растений и животных. Здесь будут использованы современные методы информатики и искусственного интеллекта для анализа большого объема генетического материала. Также будет развиваться подготовка специалистов в области биоинформатики и ИИ.

На церемонии открытия глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул важность создания такого центра для региона, отметив, что проект стал возможным благодаря ведущим позициям института генетики. По словам научного руководителя Института биохимии Уфимского научного центра РАН Эльзы Хуснутдиновой, центр откроет новые возможности для научных исследований и разработки инновационных подходов в медицине и сельском хозяйстве.

В рамках мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Таврос», которая владеет крупнейшим селекционно-генетическим центром по свиноводству.