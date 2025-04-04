Обнаружена молекула, которая может помочь в лечении облысения

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе открыли молекулу PP405, которая способна пробуждать спящие волосяные фолликулы, что может произвести революцию в лечении облысения. Первые результаты клинических испытаний выглядят многообещающими, отметили авторы.

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Молекула PP405 воздействует на белок в стволовых клетках фолликула, который удерживает их в состоянии покоя. Нанесение препарата на кожу головы перед сном в течение недели показало «статистически значимые» результаты. Это, по словам учёных, вселяет надежду на появление терминальных волос, а не пушкового покрытия, как при использовании существующих методов лечения.

За исследованием стоят трое учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они уверены, что их открытие поможет миллионам людей, страдающих от выпадения волос.