Найден белок, способствующий распространению рака яичников

В рамках нового исследования, которое проводилось под руководством доктора Елены Райнеро, учёные обнаружили: уровень белка ADAMTS5 был значительно повышен в опухолях рака яичников. Подробнее об этом говорится в The FEBS Journal.

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Белок ADAMTS5 ведёт себя как ножницы, разрезая белки внутри внеклеточного матрикса (ECM) — ткани, которая окружает опухоли. Команда исследователей обнаружила, что ингибирование ADAMTS5 в лабораторных моделях предотвращает этот процесс и останавливает распространение раковых клеток.

© The FEBS Journal (2025)

Сейчас эксперты тестируют препараты, блокирующие функцию ADAMTS5. В будущем их можно будет потенциально применять для лечения пациентов с раком яичников.

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