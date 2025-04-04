Представлен новый способ борьбы с простатитом

Каждый третий случай обращения мужчин к урологу - это проблемы с предстательной железой. Признаки хронического простатита сегодня выявляют чуть ли не у каждого второго (40%) взрослого пациента, а его лечение длительное и не всегда эффективное. Российские ученые выяснили, что улучшить результаты терапии можно с помощью ферментного препарата лонгидазы, разработанного для борьбы с различными воспалениями и фиброзом. Это лекарство активно применяли во время пандемии COVID-19, чтобы избежать патологических изменений в легких. Теперь ученые установили, что препарат помогает бороться и с хроническим простатитом. Результаты исследований наши специалисты представили на недавнем Ежегодном Конгрессе Европейской Ассоциации Урологов в Мадриде.

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Хронический простатит (воспалительный процесс в предстательной железе) не только вызывает неприятные симптомы, но и серьезно ухудшает качество жизни, негативно влияя на сексуальную функцию. Стандартный метод терапии - лечение антибиотиками, помогает не всегда. Поэтому ученые во всем мире ищут способ преодолеть недостаточную эффективность антибиотикотерапии.

Современные исследования доказали, что биопленки, своеобразные "колонии", в которые объединяются микробы, делают их устойчивыми к воздействию антибиотиков - это как раз и затрудняет лечение. Как результат - инфекции нередко возвращаются даже после длительного курса терапии.

В Сеченовском университете группа ученых под руководством профессора Леонида Спивака искала методы, которые способны разрушать биопленки, чтобы повысить эффективность антибиотикотерапии. Таким методом стало комплексное применение антибиотиков вместе с ферментным препаратом лонгидаза. Этот препарат, разработанный в России еще в 2008 году, широко применяется и в нашей стране, и за рубежом для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся образованием спаек и различных видов фиброза, а в пандемию COVID-19 его использовали для дополнительной защиты легких. Последние исследования российских ученых показали, что он эффективен для комплексной терапии и при хроническом простатите.

«Среди урологических патологий хронический простатит занимает одну из лидирующих позиций: он диагностируется примерно у 40% мужчин всех возрастов. Одна из причин его возникновения - бактериальные инфекции, с которыми далеко не всегда удается справиться с помощью антибактериальных препаратов. Отсутствие адекватной и эффективной терапии, направленной на борьбу с воспалением, приводит к тому, что воспалительный процесс продолжает прогрессировать, вызывая в том числе рубцовые изменения в ткани предстательной железы. Биопленки - одна из причин, по которой антибактериальные препараты оказываются неэффективны. Они образуются различными бактериями и грибками и формируют вокруг бактерий своеобразный "щит", защищающий их от внешней среды и воздействия лекарств. В результате микроорганизмы, входящие в состав биопленок, оказываются до 1000 раз более устойчивы к антибиотикотерапии, чем их одиночные клетки. Кроме того, образование биопленок в эякуляте - одна из причин нарушения фертильности», — рассказал профессор Леонид Спивак.

В Сеченовском университете предложили использовать антибиотики в комплексе с лонгидазой. Исследование проводилось в соответствии с международными правилами. Пациентов поделили на две группы: контрольная группа в течение 12 недель получала стандартное лечение антибактериальными препаратами, экспериментальная - дополнительно к антибиотикам принимала лонгидазу.

«Такая комплексная терапия показала статистически значимое улучшение симптомов нарушения мочеиспускания и выраженности боли у пациентов. Улучшились и лабораторно контролируемые показатели: снизилось количество лейкоцитов и бактерий в эякуляте, в том числе мы наблюдали полную элиминацию (исчезновение) бактериальных колоний. Также уменьшилось число рецидивов хронического бактериального простатита в течение года после окончания терапии и, как следствие, улучшилось качество жизни пациентов», — рассказал профессор Спивак.

Комбинация антибактериальной терапии с ферментным препаратом помогает бороться с биопленками, не провоцируя развитие антибиотикорезистентности. В результате улучшился прогноз и качество жизни пациентов.