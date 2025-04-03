Стало известно, какие участки мозга повреждает алкоголь

Впервые ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) показали, как чрезмерное употребление алкоголя вызывает в мозге серьезные проблемы с принятием решений, которые не исчезают даже спустя месяцы после отказа от спиртного. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, раскрывает, как алкоголь повреждает ключевые области мозга, отвечающие за когнитивные способности. Это открытие может объяснить, почему людям с алкогольной зависимостью так трудно справляться с рецидивами.

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Команда под руководством нейробиолога Патрисии Джанак в течение месяца давала крысам высокие дозы алкоголя. Затем, после почти трех месяцев без спиртного, животных протестировали. Им предложили задачу: выбрать один из двух рычагов для получения награды. Один рычаг чаще приносил приз, но каждые несколько минут «выигрышный» рычаг менялся. Чтобы преуспеть, крысам нужно было быстро адаптироваться, меняя стратегию.

Крысы, подвергшиеся воздействию алкоголя, справились с задачей гораздо хуже, чем здоровые. Они медленнее переключались на новый «правильный» рычаг, демонстрируя проблемы с принятием решений.

Ученые выяснили, что в их мозге — в области под названием дорсомедиальный стриатум (полосатое тело) — произошли серьезные изменения. Эта зона отвечает за планирование и стратегическое мышление. У крыс, пивших алкоголь, нейронные сигналы стали слабее, а обработка информации — менее эффективной. Удивительно, что эти нарушения сохранялись даже спустя три месяца после отмены алкоголя.

Исследование показало, что алкоголь не просто временно «отключает» мозг — он вызывает стойкие повреждения. Это может объяснить, почему люди с зависимостью часто возвращаются к спиртному: их мозг теряет способность принимать правильные решения.

Раньше тесты на животных были слишком простыми и не отражали реальных когнитивных проблем. Сложная задача с рычагами впервые показала, как алкоголь влияет на мозг, приближая эксперименты к человеческой реальности.

У самцов крыс изменения были заметнее, чем у самок. Это намекает на то, что мужчины и женщины могут по-разному реагировать на алкоголь — интересный факт для будущих исследований.

«Мы знаем, что люди с алкогольной зависимостью часто плохо учатся и принимают неверные решения, что толкает их снова пить. Теперь у нас есть модель, чтобы понять, что происходит в мозге», — отметила Патрисия Джанак

Исследование показывает, что повреждения нейронных цепей могут быть причиной высоких рецидивов даже после реабилитации.

Ученые планируют изучить, как алкоголь влияет на другие области мозга и почему самцы крыс пострадали сильнее самок. Это может открыть путь к новым методам лечения зависимости.