Уровень холестерина оказался связан с риском возникновения деменции

Если у вас в крови низкий уровень «плохого» холестерина, то у вас может быть меньше шансов заболеть старческим слабоумием. К такому выводу недавно пришли корейские учёные.

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В рамках новой научной работы эксперты проанализировали данные, собранные в 11 университетских больницах Южной Кореи среди 571 000 взрослых людей, которые не страдали деменцией. Они разделили этих взрослых две группы в соответствии с тестами на холестерин в начале исследования.

Выяснилось, что спустя полгода у людей с низким уровнем ЛПНП была на 26% ниже вероятность диагностирования любого типа деменции, а также на 28% ниже риск диагностирования болезни Альцгеймера по сравнению с теми, кто находился в группе с высоким уровнем ЛПНП.

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При этом взрослые с очень низким уровнем ЛПНП-Х (ниже 1,4 ммоль/л или 55 мг/дл) имели на 18% меньше шансов на развитие старческого слабоумия по сравнению с теми, кто входил в группу с высоким уровнем холестерина. Люди же с крайне низким уровнем ЛПНП-Х (ниже 0,8 ммоль/л или 30 мг/дл) имели такой же риск возникновения деменции, как и люди из группы с высоким уровнем ЛПНП-Х.

Было обнаружено также, что статины (лекарства, которые снижают уровень ЛПНП-Х) оказывают защитный эффект для тех, у кого уже был низкий уровень ЛПНП-Х. У таких людей вероятность развития деменции оказалась на 13% ниже, а риск возникновения болезни Альцгеймера — на 12% ниже, чем у взрослых, которые не принимали статины.

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