Российские ученые разработали источник электронов для медоборудования

Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали опытный образец источника электронов - одного из основных узлов систем лучевой терапии, применяемых для лечения онкологических заболеваний. Об этом ТАСС сообщили в университете.

Системы лучевой терапии, применяемые в российской медицине в настоящее время, почти исключительно импортные, отметили в МИФИ. Один из ведущих поставщиков этого оборудования на российский рынок, британско-шведская компания Elekta, в 2022 году прекратила поставки комплектующих для своей продукции, что поставило под угрозу работоспособность уже установленных терапевтических комплексов. Между тем источники электронов - критически важную для работы системы лучевой терапии деталь - требуется менять не реже, чем раз в два года.

В 2023 году российское правительство приняло постановление, разрешающее ставить неоригинальные комплектующие в иностранное медицинское оборудование. И тогда же одна из российских компаний, занимающаяся сервисным обслуживанием медицинских приборов, обратилась в МИФИ с просьбой разработать источники электронов, которые можно было бы выпускать на российских предприятиях, но при этом устанавливать в импортные терапевтические комплексы. За выполнение заказа взялась команда молодых сотрудников и аспирантов кафедры электрофизических установок МИФИ.

"Мы старались сделать конструкцию источника максимально технологичной, чтобы его производство было возможно на максимально широком круге российских предприятий", - рассказал руководитель команды Андрей Батов.

Сейчас создан опытный образец узла, команда приступает к созданию предсерийного прототипа. Предполагается, что выпуск устройства будет организован на одном из предприятий в Белгородской области. Отмечается, что для производства источника не понадобится импортных запчастей. Производство первой серии должно начаться до конца 2025 года.

По оценке Батова, спрос на разработанное устройство определяется графиком выхода из строя уже установленных источников электронов на существующем оборудовании и составляет около 10 устройств в год.