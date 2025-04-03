Из граната создали съедобную пленку для хранения продуктов

Бразильские исследователи из Института химии Сан-Карлоса разработали съедобную пленку, которая значительно увеличивает срок хранения продуктов. Результаты их работы показывают, что покрытие, созданное из отходов сельского хозяйства — кожуры граната — защищает фрукты от порчи, сохраняя их свежесть до двух месяцев.

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Пленка состоит из двух основных компонентов: хитозана, получаемого из панцирей ракообразных, и экстракта гранатовой кожуры, богатого антиоксидантами. Эти вещества замедляют окисление и рост бактерий, которые обычно портят фрукты. В ходе экспериментов гранаты, покрытые этой биоразлагаемой пленкой, оставались свежими в три раза дольше по сравнению с необработанными плодами. Ученые использовали специальные растворители для извлечения полезных соединений из кожуры, что повысило эффективность покрытия на 84%.

По словам ведущего исследователя Марии Лопес, технология не только продлевает срок годности, но и безопасна для человека — пленку можно есть вместе с фруктом. Пока метод тестируется в лаборатории, но команда надеется адаптировать его для других продуктов, таких как ягоды или яблоки.