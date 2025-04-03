Ученые нашли «центр отвращения»

Американские нейробиологи из Принстонского университета обнаружили, какие именно зоны мозга отвечают за формирование стойкого отвращения к еде после пищевого отравления. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Многие люди могут вспомнить яркий опыт отравлений едой и напитками, который заставил их избегать определенных продуктов. Хотя это происходит повсеместно, специалисты не могли понять причину реакцию с большим временным разрывом.

В отличие от прикосновения к горячей плите и немедленного ощущения боли, пищевое отравление подразумевает значительную задержку между употреблением зараженной пищи и возникновением болезни.

В рамках эксперимента мышам давали сладкий виноградный напиток, а через полчаса после дегустации вводили вещество, вызывавшее временное недомогание. После этого грызуны избегали напитка в течение 48 часов, хотя раньше охотно его пили.

Ученые выяснили, что ключевую роль в формировании связи «напиток-отравление» играет центральная миндалевидная железа — небольшая группа клеток в нижней части мозга, участвующая в обучении эмоциям и страху, — также обрабатывает большой объем информации из окружающей среды, включая запахи и вкусы.

Нейроны в этой области «помечают» новый вкус, а затем реактивируются при тошноте, связывая еду с последующим недомоганием — даже если между ними прошло более получаса.

Команда проследила, как сигналы о болезни из кишечника достигают мозга. Основываясь на подсказках из предыдущих исследований, они идентифицировали специализированные клетки заднего мозга, содержащие определенный белок (CGRP), который напрямую связан с центральной миндалиной. Стимуляция этих клеток через 30 минут после опыта мыши с Kool-Aid вызывала такое же отвращение, как и настоящее пищевое отравление.

Ученые планируют изучить, можно ли «стереть» такие воспоминания, воздействуя на CGRP-нейроны или миндалину. Это могло бы помочь в терапии фобий и ПТСР.