Создан тест для определения токсинов, провоцирующих мутации

Специалисты Петербургского института ядерной физики им. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) разработали тест-набор для определения в воздухе, почве и воде загрязняющих соединений (ксенобиотиков), способных вызывать мутации. Об этом сообщила пресс-служба центра.

В число ксенобиотиков входят пестициды, пластмассы и фармацевтические отходы. Сейчас их можно обнаружить как в воздухе, так и в почве, водоемах и сточных водах. Эти загрязняющие соединения опасны тем, что могут вызывать генетические мутации. Оценка их потенциального вреда, для которой требуются специальные лабораторные тесты на генетическую опасность вещества (способность взаимодействовать с ДНК), важна для прогноза изменения экологической обстановки. Авторы предложили использовать в основе нового решения дрожжи, мутирующие под действием токсинов. В отличие от распространенного метода лабораторной оценки, которым стал бактериальный тест Эймса, новый подход не требует использования нескольких патогенных бактериальных штаммов и сложной активирующей смеси.

"Научные сотрудники НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ создали новый тест-штамм на основе непатогенных дрожжей-сахаромицетов. По словам исследователей, он отличается высокой чувствительностью, не уступает известным тест-штаммам, а его тест-набор проще в применении и экономичнее", - говорится в сообщении.

Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae 1-TAE-1 и питательная среда были специально разработаны в лаборатории экспериментальной генетики отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ. В обычных условиях клетки этого штамма имеют красный цвет. Если под действием токсина в них возникают мутации, колонии теряют окраску и становятся белыми.

"Выбранный нами штамм фиксирует все классы мутаций в пяти мишенных генах, контролирующих синтез аденина, что кратно увеличивает чувствительность метода", - уточнила заведующая лабораторией биотехнологий Анна Кульминская, чьи слова приводятся в сообщении.

Представленное решение подходит для использования в различных лабораториях, а также для массового скрининга. Результат получен в рамках реализации программы развития центра геномных исследований мирового уровня "Курчатовский геномный центр".