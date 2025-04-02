Кефир помог замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера

Лекарства от болезни Альцгеймера нет, хотя это наиболее распространённый тип деменции. В ходе недавнего исследования, опубликованного в журнале Brain Behavior and Immunity Integrative, учёные выяснили, помогает ли кефир защититься от старческого слабоумия.

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В рамках нового исследования эксперты провели несколько экспериментов. Четыре из них на грызунах, два — на плодовых мушках, одно — на людях.

Оказалось, что у субъектов, которые употребляли кефир, меньше накапливался бета-амилоидный белок в мозге, была выше антиоксидантная активность, снизилось окислительное повреждение, уменьшилось нейровоспаление, оказались более низкие уровни гибели клеток мозга, улучшились пути инсулина и глюкозы в мозге, восстанавливалась слизистая оболочка кишечника.

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В рамках исследования, проведённого с участием людей, кефир связан был с более высоким уровнем антиоксидантной активности и лучшими результатами в нескольких тестах на память у тех, кто страдал болезнью Альцгеймера.

При этом систематический обзор и метаанализ включали только одно исследование на людях, кефир может быть разным по составу в зависимости от способа его приготовления, а также, по словам учёных, нужно провести более масштабные, долгосрочные исследования на людях, чтобы понять, насколько безопасно пить кефир вместе с препаратами для лечения болезни Альцгеймера.

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