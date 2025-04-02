У диеты с высоким содержанием жиров нашли опасный побочный эффект

Ученые из Испанского национального центра изучения рака (CNIO) установили, что диета с высоким содержанием жиров способствует метастазированию рака молочной железы у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

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Чтобы рак распространился на другие органы, многие раковые клетки должны покинуть первичную опухоль, пройти через кровоток, обосноваться и размножиться в другом органе. По словам ученых, иногда первичная опухоль заранее посылает «разведчиков» — молекулы, которые изменяют орган-мишень и подготавливают аналог гнезда, в котором концентрируются опухолевые клетки. Такое скопление называется «предметастатической нишей», в которой чаще всего образуются метастазы.

Новое исследование показало, что ускорить этот процесс может избыток жиров в рационе. Ученые обнаружили, что у мышей с раком груди на высокожировой диете быстрее создаются предметастатические ниши в легких. В ходе эксперимента стало ясно, что жиры повышают активность тромбоцитов и свертываемость крови. Кроме того, такое питание активирует фибронектин — белок, «склеивающий» клетки легочной ткани.

Также выяснилось, что у мышей с ожирением раковые клетки, отделившиеся от первичной опухоли, были окружены большим количеством тромбоцитов. Исследователи предполагают, что тромбоциты образуют вокруг опухолевых клеток «броню», не позволяя иммунной системе эффективно распознавать и уничтожать их.

Аналогичный эффект проявляется не только у мышей, но и у людей — при раке груди у пациенток с ожирением или повышенной свертываемостью крови повышается риск рецидива заболевания в течение пяти лет.