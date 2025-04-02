Ученые создали новый аппарат для лечения открытых ран

Заживлять раны и постоперационные швы, а также лечить кожные заболевания поможет новое устройство, созданное учеными Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Оно работает на основе световых импульсов и холодной плазмы - ионизированного газа.

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Плазменные аппараты в медицине и косметологии пока редкость. Применяют их, как правило, в ограниченных условиях при процедурах, направленных на устранение патологий кожи. Разработка способна в два-три раза ускорить регенерацию тканей.

«Плазменный генератор определяет спектр излучения, необходимый для гибели патогенных микроорганизмов и стимуляции регенерации, — рассказал ведущий инженер кафедры "Сварочное производство, метрология и технология материалов" ПНИПУ Владислав Щицын. — Благодаря этому больному удается за несколько процедур избавиться от угревой сыпи, герпетических высыпаний и других кожных проблем».

Сейчас установка проходит доклинические исследования, затем начнутся испытания с участием пациентов.

Тем временем

Хирурги Пермского края разработали новую методику имплантации электрокардиостимуляторов и уже выполнили серию успешных операций. По словам хирурга Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова Сардора Азизова, она может стать альтернативой традиционному методу отслеживания сердечного ритма, поскольку позволяет добиться максимально синхронного возбуждения и сокращения структур сердца. При этом появляется возможность предотвратить осложнения от длительной работы электрокардиостимулятора.