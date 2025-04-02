Разработана усовершенствованная хирургическая игла

Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева совместно с военными медиками создали хирургическую иглу, которая позволяет исключить излишнее повреждение сшиваемых тканей и сократить время операций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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"Коллективу ученых и медиков удалось совместными усилиями создать хирургический инструмент, лишенный недостатков, присущих прототипу. Авторами была предложена оригинальная конструкция захвата и фиксации шовной нити, которая обеспечивает облегченную зарядку и перезарядку иглы, снижает риск травмирования рук медицинского персонала, исключает излишнее повреждения сшиваемых тканей, поскольку позволяет лишь один раз захватывать иглу, чего достаточно не только для прокола тканей, но и обратного проведения иглы, и повышает лечебный эффект процедуры", - отметили в пресс-службе.

Изобретение позволяет обеспечить атравматическую фиксацию шовной нити и исключить нарушение целостности нити элементами иглы. Разработка также поможет сэкономить шовный материал и сократить время операции.

Коллектив ученых нижегородского вуза работал над изобретением совместно с военными медиками из госпиталей Татарстана и Нижнего Новгорода. По словам одного из авторов разработки, профессора Нижегородского государственного технического университета Евгения Тимофеева, практикующие хирурги формулировали свои требования, на основе которых создавались чертежи, а затем опытные образцы будущей конструкции. Они апробировались в условиях реальной операционной. В результате это помогло существенно повысить эффективность работы и сократить ее сроки.

Разработанные иглы могут быть как колюще-режущими, так и колющими, любого размера, кривизны и формы - изогнутые или прямые. При их использовании возможно использование нитей разного диаметра. Оригинальная конструкция позволяет облегчить и ускорить технику фиксации шовного материала, в том числе волоса, кетгута, капрона и других синтетических нитей.

Опытные образцы хирургических игл успешно прошли испытания в условиях клиник Нижнего Новгорода и Казани. Они уже получили положительные отзывы практикующих медиков. В планах разработчиков продолжить работу по созданию целой линейки хирургических инструментов, которые помогут врачам сохранять жизнь и здоровье пострадавших в условиях природных и техногенных катастроф.