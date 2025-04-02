Малазийские ученые обнаружили смертельную бактерию, устойчивую к антибиотикам. Как сообщает Mirror, возбудитель был выявлен в одной из больниц Малайзии.

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Как отмечают специалисты, бактерия поражает сразу несколько органов, в том числе дыхательные пути.

Исследователей всерьез беспокоит устойчивость выявленной бактерии к антибиотикам. Впрочем, они отмечают, что в основном бактерия представляет угрозу пока для жителей стран с низким уровнем медицины.

Ранее «СП» писала, что врач назвал первые сигналы появления опасного тромба.