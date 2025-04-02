Выявили скрытую пользу пересадки кишечной микробиоты

Трансплантация фекальной микробиоты от профессиональных спортсменов улучшила метаболическое здоровье у мышей. Как показало исследование в Cell Reports, мыши после такой пересадки стали чувствительнее к инсулину и накапливали больше гликогена в мышцах — источника энергии при нагрузках.

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Микробиоту брали у людей с высокой выносливостью — профессиональных велосипедистов и футболистов. Их кишечные бактерии отличались от бактерий менее подвижных людей высоким содержанием кислот, особенно Prevotella copri и Phascolarctobacterium succinatutens. Именно эти соединения положительно влияют на обмен веществ.

В будущем такие трансплантации могут стать частью терапии при диабете и других метаболических нарушениях. Ученые рассматривают возможность проведения аналогичных процедур между людьми, чтобы проверить, насколько устойчив и длителен эффект, и можно ли его использовать для коррекции инсулинорезистентности, ожирения или нарушений энергетического обмена без изменения образа жизни.