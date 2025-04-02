Найдена кислота, которая стала средством от развития болезни Альцгеймера

Учёные из Научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии в журнале Antioxidants опубликовали отчёт научной работы, в котором утверждается, что исследователи создали стабильную форму карнозовой кислоты — соединения, содержащегося в розмарине и шалфее.

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Карнозовая кислота может помочь в лечении болезни Альцгеймера. Соединение, получившее название diAcCA, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и активирует защитные механизмы организма. Ранее проблемы с использованием карнозовой кислоты были связаны с её нестабильной формой, но препарат diAcCA остаётся стабильным и полностью превращается в карнозовую кислоту в кишечнике, что позволяет соединению эффективно поступать в кровь.

Эксперименты на мышах продемонстрировали значительное улучшение памяти и восстановление нервных связей, что может помочь замедлить прогрессирование когнитивных нарушений. Учёные считают, что diAcCA безопасен и не имеет серьёзных побочных эффектов, что делает препарат перспективным для будущих клинических испытаний на людях.

Учёные также полагают, что такой естественный подход к лечению болезни Альцгеймера, который основан на натуральных компонентах, может помочь и при других воспалительных заболеваниях, таких как диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболевания, поскольку обладает потенциалом для увеличения продолжительности и улучшения качества жизни.

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