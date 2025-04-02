Назван самый эффективный способ лечения тяжелого ожирения

Британские ученые из Бристольского университета провели крупнейшее на сегодня исследование бариатрических операций, установив наиболее эффективный метод лечения тяжелой формы ожирения. Результаты опубликованы в научном журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology (LANDIA).

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Команда проанализировала данные операций 1346 пациентов, собранные за шесть лет. Оказалось, что лучший результат в избавлении от избыточной массы тела обеспечивает шунтирование желудка.

В ходе процедуры хирург разделяет желудок, оставляя лишь маленький верхний отдел объемом около 30 мл. Это резко ограничивает количество пищи, которое может съесть пациент. Тонкая кишка подшивается к новому желудочному мешку, минуя основную часть желудка и первые 1,5 метра тонкого кишечника, где активнее всего всасываются калории и питательные вещества.

Подобное радикальное вмешательство требует от пациента пожизненного соблюдения специальной диеты, но в перспективе может продлить жизнь на 10-15 лет.

Ученые выяснили, что 68% пациентов после шунтирования потеряли от 50% избыточного веса за следующие три года. У альтернативных методов показатель составил 41% для рукавной резекции и 25% для бандажирования.

Кроме того, у перенесших резекцию желудка отметили улучшение состояния при диабете 2 типа и гипертонии.

Далее исследователи планируют сравнить эффективность хирургии с новыми препаратами для похудения, такими как семаглутид.