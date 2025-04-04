В Японии парализованного человека поставили на ноги: что говорят ученые

Травмы спинного мозга, при которых человек оказывается прикованным к постели, считаются одними из самых тяжелых. В Японии четыре человека стали участниками первого в своем роде исследования, в котором для лечения паралича использовались перепрограммированные стволовые клетки. У двух пациентов врачи добились существенного прогресса.

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Исследование проводилось специалистом по стволовым клеткам Хидэюки Окано из Университета Кейо в Токио, и его коллегами. Один полностью парализованный мужчина после инъекции модифицированных стволовых клеток самостоятельно встал на ноги, пишет журнал Nature. Второй участник теперь может двигать руками и ногами. Но у двух других пациентов существенных улучшений не наблюдалось.

Результаты, которые ученые объявили на пресс-конференции в конце марта, еще не прошли экспертную оценку. Но первые результаты позволяют предположить, что лечение безопасно, говорят исследователи.

«Это отличный положительный результат. Это очень интересно для отрасли», — так прокомментировал результаты работы японских коллег Джеймс Сент-Джон, специалист по трансляционной нейробиологии из Университета Гриффита в Брисбене, Австралия.

Предыдущие испытания с использованием других типов стволовых клеток также продемонстрировали, что терапия безопасна, но результаты были неоднозначными.

«До сих пор ничего по-настоящему эффективного не предлагалось», — говорит Сент-Джон.

По его словам, требуются более масштабные исследования, чтобы установить, были ли улучшения, наблюдавшиеся у двух пациентов, результатом лечения. Возможно, их состояние улучшилось естественным путем, говорит Сент-Джон. Спинно-мозговая травма остается главной причиной глубокой инвалидизации людей во всем мире. Nature приводит статистику: по данным за предпандемийный 2019 год около 900 тысяч человек во всем мире получили травму спинного мозга, и около 20 миллионов человек продолжают жить полностью или частично парализованными. Что представляют собой "перепрограммированные" клетки?

Плюрипотентные стволовые клетки (iPS) характерны для растущего человеческого эмбриона, они способны безостановочно делится, видоизменяясь по мере развития будущего человека в клетки различных органов и тканей. Для лечения клетки "перепрограммируют": возвращают "взрослые" клетки в эмбриональное состояние, из которого, развиваясь, они могут заместить травмированную нервную ткань Именно такую цель ставили перед собой японские ученые. В исследовании iPS-клетки, полученные от взрослого донора, были использованы для создания нервных клеток-предшественников. Два миллиона таких клеток были введены в место повреждения каждому пациенту в надежде, что в конечном итоге они разовьются в нейроны и глиальные клетки.

Каковы результаты? Первая операция в рамках исследования была проведена в декабре 2021 года; остальные три - с 2022 по 2023 год. Все четверо реципиентов были взрослыми мужчинами, причем двое из них - 60 лет и старше. По словам Окано, все они перенесли операцию через две-четыре недели после травмы, и все четверо классифицировались по наивысшей степени тяжести поражения организма - уровень А. У людей с таким уровнем нарушений сенсорные или моторные функции отсутствуют ниже уровня травмы.

Помимо инъекции стволовых клеток, реципиентам в течение полугода после операции давали препараты, подавляющие иммунитет, чтобы их организм не атаковал пересаженные клетки. Никаких серьезных побочных эффектов ни у одного участника врачи не наблюдали. После лечения у двоих пациентов вернулась чувствительность и способность двигать ногами. Один человек перешел в категорию С - он может двигать некоторыми мышцами рук и ног, но не может самостоятельно стоять. Состояние еще одного пациента улучшилось до уровня D (нормальная функция классифицируется как E), и он может самостоятельно стоять.