Стало известно, какие продукты провоцируют агрессивный рак груди

Ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла установили, что линолевая кислота в составе яиц, свинины и растительных масел способствует развитию агрессивного подтипа рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Линолевая кислота омега-6 — это питательное вещество, которое считается необходимым для млекопитающих, так как участвует во многих процессах в организме. С 1950-х годов ее доля в рационе значительно возросла, что совпало с увеличением потребления растительных масел, жирного мяса и фастфуда. Ученые все чаще предполагают, что злоупотребление омега-6 может быть одной из причин роста заболеваемости раком, в том числе — молочной железы.

Чтобы понять, как линолевая кислота провоцирует развитие рака, ученые провели эксперименты на мышах. Они выяснили, что вещество может стимулировать сигнальный путь TORC1, который отвечает за деление клеток при воздействии питательных веществ. Оказалось, что линолевая кислота образует комплекс с белком FABP5, который в больших количествах вырабатывается в тройных негативных опухолях молочной железы. Это также приводит к активации раковых клеток с помощью mTORC1.

Тройной негативный рак молочной железы отличается отсутствием рецепторов эстрогена, прогестерона и рецептора эпидермального фактора роста HER2. Это делает его устойчивым к гормональной и таргетной терапии, что ограничивает возможности лечения. Такой рак быстро прогрессирует и часто рецидивирует по сравнению с другими подтипами.