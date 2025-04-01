Российские ученые исследуют влияние ковида на опухоли

Исследователи из России разработали новый подход для сбора биоматериалов, чье применение позволит всестороннее изучить то, как заражение коронавирусом и развитие постковидного синдрома влияет на вероятность появления опухолей, их развитие и реакцию на различные формы терапии. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"С начала пандемии внимание медицинского сообщества было приковано к последствиям, которые вызывает вирус. В первую очередь они были связаны с системой микроциркуляции и иммунной системой. Затем появились публикации, которые стали подтверждать ухудшение прогнозов у пациентов с разными видами рака, или определенные последствия, которые продвигали пациентов в сторону онкологии", - отметила научный сотрудник МФТИ Евгения Шабалина, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

По словам ученых, изучение и учет всех этих последствий заражения ковидом пока сильно затруднен, так как существующие протоколы сбора биоматериалов и формирования биобанков подразумевают, что в них хранится лишь один тип образцов тканей, клеток, ДНК или других биоматериалов. Это не позволяет полноценно изучать то, как влияют друг на друга коронавирусная инфекция и злокачественные новообразования.

"Для учета всех этих последствий нам необходимо уже сейчас расширить стандартные протоколы сохранения биоматериалов. Это позволит предоставить более полные данные развивающимся модельным тест-системам, которые по разным компонентам - внеклеточному матриксу, составу внеклеточных везикул, по микро-РНК - помогут проследить состояние здоровья человека", - отметила Шабалина.

Для решения этой проблемы ученые предложили новый протокол сбора биоматериалов, который включает в себя три стадии, в рамках которых медики собирают пробы здоровых и опухолевых тканей, а также крови и микрофлоры пациентов. Все эти пробы особым образом обрабатываются и замораживаются, а также создаются культуры живых клеток. Они впоследствии позволят ученым проверить, как различные препараты воздействуют на клетки онкопациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Этот протокол сбора образцов российские ученые уже применили для подготовки коллекции биоматериалов нескольких онкопациентов, перенесших ковид и или никогда не заражавшихся SARS-CoV-2. Этот небольшой биобанк, как надеются исследователи, поможет разработать персонализированные терапии для лечения носителей рака, заразившихся ковидом, а также искать пока неизвестные закономерности, связанные с параллельным развитием опухолей и инфекций в организме больного.