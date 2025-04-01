Ученые изучат связь между аутизмом и расстройствами моторики

Исследователи из НИУ ВШЭ получили грант Российского научного фонда на изучение механизмов зрительного восприятия движений при аутизме, что необходимо для раскрытия нейрокогнитивных механизмов, лежащих в основе трудностей социального взаимодействия при аутизме. Собранные учеными сведения помогут разработать новые методы улучшения социальных навыков у носителей аутизма, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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"Этот грант особенно важен для нас, поскольку исследование выходит за рамки медицинской диагностики. Мы смотрим на аутизм как на широкий спектр состояний, которые не всегда подпадают под категорию клинических случаев. Такой подход дает возможность рассмотреть не только нарушения, но и потенциальные компенсаторные механизмы, которые могут быть более развиты у людей с высоким уровнем функционирования", - пояснила стажер-исследователь Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ Ксения Новоселова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, специалисты Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ недавно получили грант от Российского научного фонда, нацеленный на изучение того, как различается характер движения глаз у носителей аутизма с различной степенью выраженности этого типа расстройств. В рамках гранта ученые планируют изучить при помощи технологии айтрекинга то, как особенности зрительного восприятия движений влияют на трудности социального взаимодействия, характерные для носителей аутизма.

"То, как человек смотрит на мир, тесно связано не только со вниманием, но и с моторикой. Если человек двигается иначе, не как все, ему может быть сложно "читать" движения других людей. Трудности с координацией могут быть связаны с нарушениями в работе зеркальных нейронов, отвечающих за имитацию и понимание действий", - добавила стажер-исследователь Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ Елена Гаврилова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как надеются исследователи, полученные ими данные не только дополнят представления нейрофизиологов и психологов о природе и механизмах развития аутизма, но и позволят разработать методики тренировки распознавания движений и эмоций, адаптированные для работы с носителями этого спектра расстройств. Они позволят скомпенсировать социальные трудности при аутизме, подытожили ученые.