Ученые выяснили, как загрязнение воздуха влияет на развитие детей

Ученые Барселонского института глобального здоровья выяснили, что воздействие загрязненного воздуха в детстве может ослаблять связи между ключевыми областями мозга. Работа опубликована в журнале Environment International (EI).

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Анализ данных более 3600 детей показал, что высокие уровни загрязнения воздуха связаны с нарушением функциональной связи между корковыми и подкорковыми структурами мозга. Эти области отвечают за когнитивные функции, движение и обработку эмоций.

Детям измеряли уровень воздействия загрязняющих веществ, таких как твердые частицы (PM2.5, PM10) и оксиды азота (NO₂, NOx), а затем оценивали функциональную активность их мозга в состоянии покоя в возрасте 10 и 14 лет. Было установлено, что загрязнение, которому дети подвергались от рождения до трех лет, снижало связь между миндалевидным телом (отвечающим за эмоции) и областями, управляющими вниманием и движением.

По словам ведущего автора исследования Моники Гуксенс, эти изменения сохраняются в подростковом возрасте, что может свидетельствовать о длительных нарушениях в развитии нейронных сетей. Кроме того, ученые обнаружили, что воздействие загрязняющих веществ во время беременности связано с уменьшением объема гиппокампа — области, отвечающей за память, — у детей восьми лет. Однако в последующие годы наблюдался компенсаторный рост, что может свидетельствовать о пластичности мозга.

Исследователи подчеркивают необходимость принятия мер по снижению загрязнения воздуха, особенно в городах, чтобы минимизировать его влияние на детское развитие.