Медики смогут создавать карту артерий мозга

Программный комплекс для нейрохирургов, позволяющий воссоздать карту артерий головного мозга пациента, разработали ученые в Новосибирске. На нем медики смогут отмечать места для проведения шунтирования - создания дополнительного пути в обход пораженного участка какого-либо сосуда, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Сосудистое шунтирование распространено как при лечении пороков сердца и патологий артерий нижних конечностей, так и в нейрохирургии. Оно проводится, когда другие технологии (например, микрохирургическое или внутрисосудистое лечение) невозможны или малоэффективны. Шунты представляют собой искусственно созданные обходные пути для кровотока, которые доставляют кровь по назначению в обход патологического участка сосудистой сети. При подобных операциях хирурги должны решить, куда и под каким углом ставить шунт, какой материал использовать для его создания.

"Для решения этой задачи мы разработали специальный программный комплекс для нейрохирургов. Он позволяет врачу по результатам томографии восстановить карту Виллизиева круга (систему церебральных артерий, расположенных в области основания головного мозга - прим. ТАСС) конкретного пациента, отметить на ней имеющиеся точки ветвления артерий и получить ответ, какой шунт и где нужно поставить", - цитирует издание завлабораторией Института гидродинамики СО РАН Даниила Паршина.

Он уточнил, что сейчас эта программа находится уже в процессе внедрения в медицинскую практику. Кроме этого, ученые изучают механические свойства артерий, что позволяет создавать адекватные математические модели, предсказывающие развитие патологии или исход операции. На специальной разрывной машине исследуются прочность и упругость биологических тканей. Такие установки дают возможность исследовать биоматериалы как в условиях, максимально приближенных к тем, которые наблюдаются в организме, так и в предельных состояниях.