Собаки-терапевты снизили уровень тревожности у детей в больнице

Исследование показало, что сеанс общения детей с собаками-терапевтами в сочетании с психологической поддержкой снизило уровень тревожности у детей из отделения неотложной помощи в детской больнице.

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Исследование проводилось с февраля 2023 по июнь 2024 года в Детской больнице Райли – в нем приняли участие 80 детей, средний возраст которых составил 10, 9 лет. У них наблюдалась умеренная или повышенная тревожность (оценка ≥ 6 по шкале FACES) – рассказывает Medscape.

Участникам случайным образом было назначено либо только наблюдение специалиста, либо наблюдение плюс 10-минутный визит собаки-терапевта с ее хозяином. Тревожность оценивалась с помощью шкалы FACES на исходном уровне, через 45 минут после вмешательства и перед выпиской.

Оценивалось изменение уровня тревожности у детей, о котором сообщали сами дети и их родители, с исходного уровня до 45-й минуты. Также оценивалось применение препаратов кетамина, мидазолама, лоразепама, дроперидола и галоперидола.

Результаты показали, что у детей, которые взаимодействовали с собаками-терапевтами уровень тревожности снизился сильнее за 45 минут, чем у тех, кто получал только психологическую поддержку.

По словам родителей, у детей, общавшихся с собаками, уровень тревожности снизился сильнее, чем у тех, кто только получал поддержку. Значительно более высокий процент детей, которые общались с собаками-терапевтами, снизили показатель FACES более чем на 2,5 балла, чем те, кто получал только психологическую поддержку

Меньшему числу детей, которые взаимодействовали с собаками-терапевтами после получения поддержки, требовались седативные препараты (кетамин, мидазолам, лоразепам или дроперидол) для снятия тревожности, хоть разница не была значимой.

Авторы констатируют: результаты указывают на то, что собаки-терапевты могут минимизировать боль и тревожность без применения химических или физических средств сдерживания среди пациентов педиатрического отделения неотложной помощи.