В России создали базу цифровых двойников микробов

В Новгородском университете была разработана база данных, содержащая цифровые двойники микроорганизмов. Эта специализированная система отличается от существующих аналогов наличием продвинутой поисковой фильтрации, которая позволяет находить микроорганизмы по их характеристикам и поведению в разных средах.

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По словам одного из авторов проекта, Михаила Логинова, главной особенностью базы данных является возможность задавать параметры среды, в которой микроорганизмы могут находиться, что помогает быстро находить нужную информацию. Такой подход будет полезен как ученым, так и специалистам в области микробиологии, в том числе фармацевтическим компаниям и лабораториям, которые изучают поведение микробов, их влияние на здоровье человека, в том числе на здоровье полости рта.

Каждый микроорганизм в базе имеет свою карточку, которая включает информацию о нем, а также ссылки на научные исследования, статьи и аннотации. Для удобства пользователей система обеспечивает онлайн-доступ к более чем 50 научным базам данных и библиотекам.