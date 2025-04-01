В России создали новый антибиотик

Российские ученые представили новый антибиотик BX-SI043, который успешно борется с метициллин-резистентным золотистым стафилококком (MRSA). Разработка стала результатом совместной работы специалистов Московского физико-технического института (МФТИ), Сеченовского университета и двух институтов Российской академии наук.

© Ferra.ru

В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) отметили, что BX-SI043 показал хорошие результаты в тестах на клетках и животных. Он обладает высокой антибактериальной активностью и действует избирательно, поражая бактерии, но оставаясь малотоксичным для организма человека.

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) — это бактерия, способная вызывать инфекции кожи, пневмонию и даже заражение крови. Лечение осложняется из-за появления устойчивых штаммов, которые не реагируют на стандартные антибиотики.

Новый препарат обладает уникальным механизмом действия, благодаря двум функциональным группам в своей структуре. Это позволяет ему эффективно бороться с бактериальной устойчивостью. Исследование длилось два года, и за это время ученые разработали библиотеку из 22 соединений триазеноиндолов. Они показали высокую эффективность против множества клинических изолятов MRSA, которые обладают множественной лекарственной устойчивостью.