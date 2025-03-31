Внезапная смерть: ученые указали на опасность антидепрессантов

Ученые из Центра кардиологии Королевской больницы (Дания) установили, что антидепрессанты повышают риск внезапной сердечной смерти. При этом вероятность дополнительно повышается у тех, кто принимает такие таблетки дольше пяти лет. Результаты исследования опубликованы на сайте European Society of Cardiology (ЕSС).

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Внезапная сердечная смерть (ВСС) — это неожиданный летальный исход, который провоцируют проблемы с сердцем. Он наступает сразу или в течение нескольких часов после начала проявления внезапных острых симптомов. У людей в возрасте до 39 лет причиной часто является утолщение сердечной мышцы или проблемы с электрической активностью органа. У пожилых внезапная сердечная смерть чаще всего вызвана сужением кровеносных сосудов, питающих миокард.

Предыдущие исследования показали, что у пациентов с психическими расстройствами повышен риск летального исхода от всех причин, а также в два раза увеличена вероятность внезапной сердечной смерти во всех возрастных группах. Датские ученые решили выяснить, какую роль в развитии ВСС играют антидепрессанты.

Исследователи изучили все летальные исходы среди жителей Дании в возрасте от 18 до 90 лет в 2010 году, просмотрев все свидетельства о смерти и отчеты о вскрытии. Особое внимание было уделено препаратам, которые выписывали погибшим.

Результаты показали, что у тех, кто принимал антидепрессанты от года до пяти лет, риск внезапной сердечной смерти был на 56% выше по сравнению с общей популяцией. Более длительное применение таких препаратов (от пяти лет) повышало вероятность в 2,2 раза.

Ученые уточнили, что риск возрастал во всех возрастных группах (за исключением 18–29-летних). Тем не менее самыми уязвимыми оказались люди в возрасте 30–39 лет. В этой подгруппе краткосрочный (до пяти лет) прием антидепрессантов повышал риск внезапной сердечной смерти в три раза, в долгосрочный — в пять раз.