Эксперт ответил, когда мы сможем совместить наш мозг с искусственным

Глубокая интеграция ИИ через инвазивные интерфейсы с мозгом человека возможна не ранее 2050-2060 годов, заявил ТАСС генеральный директор управляющей компании венчурного фонда Digital Evolution Ventures (ГК "Росатом"), представитель Singularity University в РФ Евгений Кузнецов.

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«Моя модель развития и внедрения новых технологий более сложна, чем экспоненциальная модель Курцвейла, и учитывает сложности внедрения новых технологий в общество - циклы торможения и реакции. Исходя из этой модели, в ближайший такт технологической революции мы радикально увеличим взаимодействие с ИИ в классическом формате - через гаджеты и цифровые интерфейсы, а вот более глубокая интеграция с мозгом возможна не ранее 2050-60 годов, когда начнет разворачиваться следующая волна технологической революции. Хотя первые ласточки новых технологий вполне могут появиться уже в указанное Курцвейлом время», — сказал он.

Ранее американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл в интервью испанской газете La Vanguardia выразил мнение, что подключение мозга к облачной системе в 2045 году изменит жизнь людей навсегда. По его словам, в будущем человек сможем управлять роботами размером с молекулы в своей крови, которые неинвазивно будут внедряться в мозг и подключат новую кору [головного мозга] к облаку. В результате интеллект человека умножится в миллион раз.

По словам Кузнецова, "дальнейшая интеграция человека и цифровых систем совершенно неизбежна".