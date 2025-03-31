Какое растение поможет похудеть

Японские исследователи из Университета Цукубы пришли к выводу, что экстракты из частей плодов кешью, которые обычно выбрасываются при переработке, могут подавлять рост жировых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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В ходе эксперимента тестировались экстракты из трех частей плода: ядра ореха, высушенного яблока кешью и его твердой оболочки. Эти вещества добавляли к клеткам, которые могут превращаться в адипоциты зрелых жировых клеток. Наибольшую эффективность показал экстракт из скорлупы: он блокировал трансформацию клеток в жировые, подавляя активность ключевых транскрипционных факторов.

Экстракт из яблока кешью действовал иначе он не препятствовал образованию новых адипоцитов, но уменьшал накопление жира в уже сформированных клетках. А вытяжка из самого ореха стимулировала выработку адипонектина — гормона, улучшающего чувствительность к инсулину и ускоряющего сжигание жиров.

По мнению ученых, разные части плода кешью оказывают разностороннее влияние на метаболизм, что открывает перспективы для создания натуральных средств против ожирения. В дальнейшем планируется выделить биологически активные соединения из этих отходов и детально изучить их влияние на обмен веществ.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала нут продуктом, полезным для работы сердца. По словам специалиста, турецкий горох содержит витамины и минеральные вещества. Благодаря этому он снижает уровень «плохого холестерина в крови. Для профилактики сосудистых катастроф достаточно съедать несколько чашек турецкого гороха в неделю.

Также в состав нута входят железо, нормализующее уровень гемоглобина, и аминокислота лизин, важная для работы иммунной системы. Она влияет на выработку антител к вирусам и быстрое заживление пораженных тканей. Антиоксиданты и витамины улучшают состояние кожи.