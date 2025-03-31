Ученые выяснили, как клетки кожи общаются между собой

Американские исследователи из Университета Массачусетса в Амхерсте доказали, что эпителиальные клетки — те самые, из которых состоит кожа — умеют передавать друг другу сигналы, подобно нейронам. Правда, делают они это в тысячу раз медленнее.

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В ходе экспериментов ученые вырастили слой эпителиальных клеток на чипе с шестьюдесятью электродами и сымитировали повреждение с помощью лазера.

Результат удивил: клетки «откликались» на травму, передавая электрические сигналы на расстояние, в десятки раз превышающее их размеры. В отличие от нейронов, которые используют нейромедиаторы, в клетках кожи роль сигналов играют ионы кальция.

По словам профессора Стива Граника, эти «разговоры» могут продолжаться часами и уже открывают путь к созданию новых биосенсоров и методов ускоренного заживления ран.

Исследование может изменить представление о взаимодействии клеток в теле человека и найти практическое применение в медицине и носимой электронике.