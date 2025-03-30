Ученые выяснили, почему женщины тяжелее переносят хроническую боль

Ученые из Университета Калгари установили, что активное высвобождение гормона лептина повышает чувствительность женщин к хронической боли. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

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Хронической считается боль, которая длится дольше, чем ожидается при восстановлении после травм, болезней или операций. Обычно такой диагноз устанавливается, если болевые ощущения сохраняются более трех месяцев. Согласно крупному исследованию канадских ученых за 2019 год, хроническая боль чаще встречается у женщин во всех возрастных группах, включая детей, по сравнению с мужчинами.

Чтобы понять причины таких различий, ученые провели эксперимент на мышах. Исследователи сосредоточились на нейропатической боли, вызванной повреждением нервной системы. При таком типе хронической боли даже слабые раздражители, такие как легкое прикосновение и низкая температура, могут вызывать очень неприятные ощущения.

Ученые обнаружили, что как у самцов, так и у самок мышей болевые сигналы проходят через каналы паннексина 1 (Panx1). Однако тип иммунных клеток, участвующих в передаче этих сигналов, различается в зависимости от пола. У самок активация Panx1 также вызывает высвобождение лептина — гормона, связанного с повышенной чувствительностью к боли.

Лептин отвечает за чувство сытости и участвует в регулировании репродуктивной функции. Однако этот гормон также обладает воспалительными свойствами, которые, вероятнее всего, влияют на силу болевых ощущений. Повышенный уровень лептина у женщин, испытывающих хроническую боль, ранее становился темой нескольких научных работ. По словам ученых, дальнейшие исследования помогут создать новые методы лечения такого состояния, подходящие для женщин.