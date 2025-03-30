Найдена новая причина устойчивости рака к химиотерапии

Ученые из больницы Mass General Brigham (США) установили, что мутации в белке VPS35 позволяют раковым клеткам избегать повреждений активными формами кислорода (ROS), которые обычно используются для уничтожения опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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По словам ученых, ROS — это молекулы, играющие важную роль в клеточной сигнализации и поддержании нормального функционирования. Однако при высоких концентрациях они повреждают клетки, что делает их эффективным оружием в химиотерапии. Исследователи предположили, что снижение уровня ROS в клетках защищает опухоли от разрушительного воздействия.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, команда ученых провела скрининг раковых клеток. Они обнаружили, что определенные мутации в белке VPS35 повышают устойчивость опухолей к химиотерапии, уменьшая концентрацию ROS.

Исследователи также проанализировали уровни экспрессии VPS35 у 24 пациентов с серозным раком яичников высокой степени злокачественности (HGSOC). Они выяснили, что повышенный уровень VPS35 в опухолевых клетках был связан с лучшими показателями ответа на терапию и более высокой выживаемостью.

Новые данные могут помочь в разработке новых методов диагностики, позволяющих идентифицировать химиорезистентные опухоли и повысить эффективность терапии.