Семаглутид оказался полезен для диабетиков с болезнью периферийных артерий

Международный коллектив медиков открыл свидетельства того, что прием лекарств от диабета и ожирения на базе семаглутида ведет к 20% росту выносливости и физической активности у диабетиков, страдающих от болезни периферийных артерий. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале The Lancet.

"В клинических испытаниях приняло участие свыше 1,3 тыс. пациентов с диабетом и болезнью периферийных артерий, половина из которых получала семаглутид, а другие - плацебо. Через год после начала терапии пациенты начали в среднем проходить на 20% большие расстояния без появления боли и усталости. Это говорит в пользу того, что данный препарат может улучшать выносливость носителей данной болезни сосудов", - говорится в исследовании.

Открытие было совершено группой медиков под руководством профессора Университета штата Колорадо Марка Бонаки в рамках третьей фазы клинических испытаний, нацеленных на изучение возможности использования семаглутида, действующего вещества нескольких лекарств от диабета и популярных средств для похудания, для лечения болезни периферийных артерий.

Болезнь периферийных артерий представляет собой набор нарушений в работе периферийных артерий, связанных с их сужением в результате скопления атеросклеротических бляшек или по другим причинам. По текущим оценкам медиков, от подобных проблем страдает примерно 230 млн человек по всей Земле, у которых в результате нарушений кровотока возникает боль в конечностях, ишемические раны или более серьезные проблемы, в том числе некроз тканей.

Ученые проверили, можно ли подавить часть этих симптомов болезни периферийных сосудов при помощи семаглутида, чей прием, как показывают результаты других клинических испытаний, подавляет очаги воспалений в кровеносных сосудах.

Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за тем, как прием данного лекарства от диабета влиял на то, как быстро уставали добровольцы при движении по беговой дорожке.

Эти наблюдения показали, что через полгода после начала прием лекарства добровольцы начали проходить на 12% больше расстояния, чем в момент начала эксперимента, а через год эта дистанция выросла на 21%, чего не наблюдалось среди контрольной группы. Аналогичным образом изменилось то расстояние, которое участники опытов проходили до начала появления болевых ощущений, что говорит о значительном улучшении состояния их сосудов и возможности использования семаглутида для терапии болезни периферийных артерий, подытожили ученые.

О семаглутиде

Лираглутид, семаглутид и похожие на них лекарства представляет собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.