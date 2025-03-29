Названа причина осложнений после операций на сердце

Новосибирские ученые выявили метаболические маркеры, которые предупреждают о высоком риске развития осложнений у переживших операцию сердечников.

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«Мы смогли обследовать порядка ста пятидесяти пациентов и выделили некие молекулы, с помощью которых можно предсказывать возникновение делирия («послеоперационного психоза») с достаточно высокой точностью», – прокомментировал завкафедрой фундаментальной медицины Факультета медицины и психологии НГУ Андрей Покровский.

По словам ученого, с помощью биохимического анализа крови врачи уже перед операцией могут выделять тех пациентов, у которых может развиться это послеоперационное осложнение. Таким образом удастся скорректировать стратегию лечения.

Добавим, что само исследование стало частью большой работы, проводимой учеными НГУ по изучению метаболических профилей пациентов с различными заболеваниями. Его цель – поиск новых маркеров для лучшей диагностики и прогноза рисков осложнений.

В перспективе ученые планируют найти схожие маркеры риска развития делирия не только после операций на сердце. За рубежом уже публиковались работы, указывавшие на наличие подобных рисков, развивающихся после других операций, также сопровождающихся длительным медикаментозным наркозом.

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