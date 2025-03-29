Определена роль серотонина при восстановлении после травм спинного мозга

Российские ученые в рамках исследования в научно-технологическом университете "Сириус" выяснили, что нейромедиатор серотонин играет ключевую роль в восстановлении двигательных функций после травм спинного мозга, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории Сириус. В перспективе открытие позволит разработать более эффективные методы лечения травм позвоночника.

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На данный момент нет достаточно эффективного лечения для полного восстановления двигательной активности пациентов после травм спинного мозга. Известно, что в процессе регенерации поврежденных участков важную роль играет серотонин - вещество, вырабатывающееся в центральной нервной системе (ЦНС) или в желудочно-кишечном тракте. В первом случае он служит нейромедиатором, передатчиком сигналов между нервными клетками-нейронами, во втором - гормоном, ответственным за регуляцию пищеварительных функций. Роль серотонина-гормона уже хорошо изучена в отличие от серотонина-нейромедиатора. Его влияние на восстановление после травм спинного мозга исследовала группа специалистов в "Сириусе".

"Российские ученые доказали, что серотонин играет ключевую роль в восстановлении двигательных функций после травм спинного мозга. Оказалось, что этот нейромедиатор способен "перезапускать" поврежденные нервные сети, помогая нейронам отращивать новые связи и восстанавливать передачу сигналов", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В рамках исследования ученые смоделировали повреждение позвоночника, а одной группе лабораторных животных в процессе опытов на генетическом уровне "отключили" ответственный за синтез серотонина в органах ЦНС ген. В качестве контрольной группы специалисты использовали обычных животных, не подвергшихся никаким вмешательствам.

Эксперименты и специальные двигательные тесты показали, что крысы с нормальным уровнем серотонина значительно лучше восстанавливались после травмы, чем генетически модифицированные крысы. Сразу после смоделированной травмы все подопытные животные одинаково плохо справлялись с ними. Но со временем крысы из контрольной группы стали лучше двигаться: уверенно подниматься по лестнице, демонстрируя хорошую координацию. Генетически модифицированные животные чувствовали себя хуже, плохо выполняли тесты, а тонус мышц их конечностей так и не пришел в норму.

Ученые отмечают, что их открытие в перспективе позволит разработать более эффективные методы лечения травм спинного мозга.

"Полученные результаты доказывают необходимость разработки фармакологических методов лечения больных с повреждением спинного мозга. Новые препараты, обладающие нейромодуляторным, в том числе серотонинергическим действием, могут применяться для лечения двигательных и сенсорных нарушений после нейротравмы. Мы ожидаем, что сочетание методов фармакотерапии и уже применяемых подходов электрической стимуляции спинного мозга даст не только суммирующий, но и синергетический эффект", - пояснил руководитель исследования, научный руководитель направления "Нейробиология" университета "Сириус", заведующий лабораторией нейропротезов Института трансляционной биомедицины СПбГУ, профессор Павел Мусиенко.

Работа проведена в университете "Сириус" совместно с СПбГУ, Центром мозга и нейротехнологий ФМБА РФ, Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом, Институтом физиологии имени И. П. Павлова РАН и центром LIFT. Исследование опубликовано в международном журнале International Journal of Molecular Sciences.

Об университете

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, климата, клинической психологии. В исследования с первых дней включены студенты магистратуры и аспирантуры.