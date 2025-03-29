Ученые определили, при какой температуре коронавирус теряет активность

Китайские исследователи определили оптимальные температурные условия для уничтожения коронавируса. Экспериментальным путем было доказано, что вирус погибает при нагревании до 56°C в течение получаса. При более высокой температуре в 70°C достаточно всего 5 минут термической обработки для полной инактивации патогена.

© runews24.ru

Особое беспокойство вызывает способность вируса длительное время оставаться активным на пластиковых поверхностях и нержавеющей стали, что повышает риск инфицирования. Полученные результаты подчеркивают значимость термической обработки в противовирусной борьбе.

Эти данные могут существенно повлиять на создание новых дезинфекционных протоколов для медицинских учреждений и образовательных организаций. Эксперты советуют комбинировать термическую обработку с применением химических дезинфицирующих средств, эффективность которых усиливается при температуре свыше 60°C.

В дополнение к этим методам, базовыми мерами профилактики остаются соблюдение социальной дистанции и использование масок в местах массового скопления людей, особенно в плохо вентилируемых помещениях.

Ранее сообщалось, что Канада предупредила о грядущей пандемии.