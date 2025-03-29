Ученые определили, при какой температуре коронавирус теряет активность

Ученым из Китая удалось определить, при какой температуре коронавирус теряет активность
Китайские исследователи определили оптимальные температурные условия для уничтожения коронавируса. Экспериментальным путем было доказано, что вирус погибает при нагревании до 56°C в течение получаса. При более высокой температуре в 70°C достаточно всего 5 минут термической обработки для полной инактивации патогена.
Особое беспокойство вызывает способность вируса длительное время оставаться активным на пластиковых поверхностях и нержавеющей стали, что повышает риск инфицирования. Полученные результаты подчеркивают значимость термической обработки в противовирусной борьбе.
Эти данные могут существенно повлиять на создание новых дезинфекционных протоколов для медицинских учреждений и образовательных организаций. Эксперты советуют комбинировать термическую обработку с применением химических дезинфицирующих средств, эффективность которых усиливается при температуре свыше 60°C.
В дополнение к этим методам, базовыми мерами профилактики остаются соблюдение социальной дистанции и использование масок в местах массового скопления людей, особенно в плохо вентилируемых помещениях.
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