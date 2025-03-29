Эксперты обнаружили, что жирная пища на самом деле помогает похудеть

Легко предположить, что люди с ожирением наслаждаются едой больше, чем люди с меньшим весом. Однако это не так. Новое исследование показало, что всё наоборот: по мере набора веса мы получаем всё меньше и меньше удовольствия от пищи.

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Новая научная работа, как и более ранние, продемонстрировала, что удовольствие от еды на самом деле со временем может ослабевать. Связано это с дофамином, который высвобождается, когда мы смеёмся, слушаем музыку либо едим вкусную пищу. Этот гормон регулируется нейротензином. При этом у мышей с избыточным весом, как обнаружили учёные, уровень нейротензина был гораздо ниже, чем у мышей с нормальным весом. Это влияло на их уровень дофамина в качестве реакции на еду.

Для проведения эксперимента специалисты вырастили группу мышей на очень нездоровой, высококалорийной диете. Этот рацион содержал 60% жиров, из-за чего животные набрали избыточный вес.

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В своих обычных клетках мыши с лишним весом предпочитали есть жирную пищу, а не обычную, низкокалорийную. Однако когда их вытащили из домашних клеток и дали доступ к высококалорийным лакомствам, то им как будто было довольно всё равно. А вот мыши, выращенные на обычном рационе, сразу же набрасывались на такие лакомства.

После этого эксперты использовали свет для стимуляции мозговой цепи, связанной с дофамином. Мыши, имеющие нормальный вес, в результате этого ещё сильнее захотели съесть лакомства, а на мышей с избыточным весом это никак не повлияло. К счастью, это оказалось легко исправить. Когда учёные перевели часть мышей обратно на нормальную диету на две недели, то их уровень нейротензина, функция дофамина, интерес к высококалорийной пище вернулись в норму. У других грызунов уровень нейротензина был восстановлен искусственно — при помощи редактирования генов. Эти мыши похудели, стали больше интересоваться лакомствами, у них улучшилось настроение, они стали подвижнее.

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