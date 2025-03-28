Ученые выяснили, как голод влияет на восприятие пищи

Как показало новое исследование, когда мы голодны, мы склонны сосредотачиваться на вкусовых качествах пищи и игнорировать информацию о её пищевой ценности. Это может привести к выбору вредных для здоровья блюд и продуктов.

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Новое исследование проводили Дженнифер Марч, аспирант кафедры психологии и Гамбургского центра нейронауки Гамбургского университета, Германия, и Себастьян Глут, профессор и руководитель отдела когнитивного моделирования и принятия решений в области нейронауки на кафедре психологии и Гамбургского центра нейронауки Гамбургского университета. Они набрали для этого 70 взрослых из Гамбургского университета и его окрестностей, а затем попросили их пройти эксперимент в голодном и в сытом состояниях. При этом в обоих случаях участники не ели всю ночь. Люди из сытой группы получили протеиновый коктейль на следующее утро в начале исследования, а люди из голодной группы не получили ничего.

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Все участники предпочитали более вкусные, а не более здоровые варианты пищи. Однако голод, как показали результаты, значительно усиливал это предпочтение. Это согласуется в более ранними работами, в которых говорится, что голод увеличивает воспринимаемое вознаграждение от калорийной пищи.

Будучи голодными, люди концентрировались в большей степени на визуальной привлекательности вариантов еды и меньше на её Nutri-Score (стандартизированный рейтинг питательности). Также они быстрее делали выбор. Голод в целом повышал важность вкуса для участников и снижал вероятность того, что они будут учитывать информацию о здоровье.

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