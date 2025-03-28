Стало известно, как рак молочной железы подавляет работу иммунитета

Исследователи из Китая и США открыли свидетельства того, что трижды негативный рак молочной железы часто необычно сильно сопротивляется действию иммунотерапии по той причине, что его клетки подавляют иммунитет при помощи молекул арахидоновой кислоты, одной из омега-6 ненасыщенных жирных кислот. Об этом сообщила пресс-служба американского Бейлоровского медицинского колледжа.

"Пациентам с трижды негативным раком груди следует питаться диетой с малой долей омега-6 жирных кислот, что не сильно отличается от общих рекомендаций потреблять меньше красного мяса, жира и соли. Также мы сейчас изучаем возможность блокировки накопления жирных кислот в раковых клетках, а также ищем пути предотвращения их взаимодействия с иммунными клетками-нейтрофилами", - пояснил профессор Бейлоровского медицинского колледжа (США) Чжан Сян.

Ученые совершили это открытие при изучении того, почему многие вариации трижды негативного рака молочной железы необычно эффективно сопротивляются действию иммунотерапии и ее комбинаций с цитостатическими противораковыми препаратами. Для получения подобных сведений ученые проследили за взаимодействиями иммунных клеток и четырех различных форм данной вариации опухоли в пробирке и в организме мышей.

В рамках этих опытов исследователи сравнили, как различается активность генов в опухолевых клетках, уязвимых и стойких к действию иммунотерапии или ее комбинации с химиотерапией. Это помогло ученым открыть свидетельства того, что вероятность выживания клеток трижды негативного рака груди зависела в первую очередь от того, как много они выбрасывали в окружающую среду микроскопических капель жира.

Данные капли жира активно поглощаются иммунными клетками-нейтрофилами, в результате чего они начинают подавлять активность Т-клеток, отвечающих за борьбу с раком. Это приводит к тому, что иммунитет начинает игнорировать опухоль, что способствует ее росту и формированию среды, которая благоприятствует размножению раковых клеток. Ключевую роль в этом процессе, как выяснили биологи, играют молекулы арахидоновой кислоты.

Подавление ее выработки в опухолевых клетках или блокировка ее поглощения нейтрофилами приводит к тому, что иммунитет перестает игнорировать опухоль и начинает атаковать ее клетки. Понимание этого, как надеются ученые, позволит повысить эффективность уже существующих терапий от трижды негативного рака груди, а также разработать новые терапии, мешающие опухолевым клеткам "перепрограммировать" работу иммунитета.

О заболевании

Рак молочной железы поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. пациенток. Обычно большинство больных выживает при своевременной диагностике и удалении опухоли, однако иногда раковые клетки успевают "сбежать" из новообразования и породить метастазы. Их развитие сильно снижает вероятность выживания женщины - в среднем от метастазов гибнет больше половины пациенток с подобным диагнозом.