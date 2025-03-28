В СПбПУ создали инновационный сплав для имплантатов

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новый материал для медицинских имплантатов, который по своим характеристикам приближен к кости человека. Об этом рассказал ТАСС руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент Научно-образовательного центра "Конструкционные и функциональные материалы" Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Игорь Полозов.

"Наши эксперименты показали, что добавление тантала в сплав приближает его упругость к значениям, характерным для костной ткани. Несмотря на низкий модуль упругости, сплавы с содержанием 15-20% тантала в составе демонстрируют улучшенные механические характеристики, включая повышенную прочность. Предложенный нами "рецепт" сплава открывает широкие перспективы для внедрения в повседневную медицинскую практику при изготовлении имплантатов", - отметил Полозов.

Тантал - прочный, биосовместимый и нетоксичный, в отличие от того же алюминия, металл. Однако, чтобы добиться нужных свойств, ученым пришлось применить ячеистые структуры - специальные пористые формы, напоминающие костную ткань. Источником такого решения стали природные материалы - бамбук, волокна паучьего шелка и костная ткань человека. Так инженеры СПбПУ специально исследовали влияние объема добавки тантала к титану на механические характеристики - для опытов было изготовлено несколько образцов с различным содержанием тантала, которые прошли механические испытания на твердость, растяжение и сжатие.

Новый материал может применяться в различных медицинских направлениях - от изготовления эндопротезов суставов, пластин и винтов для фиксации костей в ортопедии до зубных имплантатов и их компонентов в стоматологии. Механические свойства сплава позволяют создавать долговечные и высокоэффективные имплантаты нового поколения.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.