Российские ученые обнаружили новый побочный эффект антибиотиков

Биологи из Самарского университета обнаружили, что антибиотики могут негативно влиять на поведение крыс. Эксперименты показали, что у животных, принимавших антибиотики, снизилась любознательность, ухудшилась память, а уровень стресса вырос. Учёные связывают это с изменениями в микрофлоре кишечника, что, в свою очередь, влияет на работу мозга. Исследование должно помочь лучше понять связь между микробиотой и когнитивными способностями.

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В рамках эксперимента крыс разделили на две группы. Животным из первой группы в течение десяти дней вводили суспензию из антибиотиков, а второй группе лекарства не давали. В результате крысы из первой группы стали менее активными, избегали открытых и освещённых мест, не могли запомнить расположение нор и утратили интерес к исследованиям. Крысы из контрольной группы сохранили свою обычную активность.

По словам Владимира Белякова, доцента Самарского университета, такие изменения могут быть связаны с уменьшением выработки веществ, которые влияют на мозг и нервную систему. Он отметил, что результаты эксперимента важны для изучения неврологических болезней, таких как Альцгеймер, Паркинсон и депрессия. Учёные надеются, что это исследование поможет разработать новые подходы к лечению подобных заболеваний.