Разработан «переводчик» для изучения работы мозга

Ученые из США разработали цифровой инструмент, который поможет ученым говорить на «общем языке» при изучении структуры и функций мозга. Новый программный комплекс может ускорить открытия в области неврологии и психиатрии.

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Открытый программный код нового инструмента, получившего название Network Correspondence Toolbox, позволяет сравнивать данные нейровизуализации с 16 наиболее распространенными атласами мозга. Это поможет устранить разногласия в определении областей мозга, которые возникали из-за различных методов классификации.

По словам профессора Люсины Уддин, ведущего автора исследования, опубликованного в Nature Communications, ученые много лет пытаются ответить на вопрос: «Сколько у мозга областей?». Разные атласы дают разные ответы, так как используют различные критерии—структуру клеток, функциональные особенности или другие параметры. Новый инструмент позволит объединить эти подходы и сделать исследования более точными.

Методы визуализации мозга, такие как МРТ, уже широко применяются для диагностики неврологических и психиатрических заболеваний. Однако отсутствие единой системы классификации усложняет сравнение данных. Новый инструмент может помочь врачам и ученым лучше понимать взаимосвязи между различными зонами мозга, что приведет к более точным и персонализированным методам лечения.

Создатели надеются, что их инструмент поможет выявить общие закономерности, которые раньше оставались незаметными из-за различий в терминологии.