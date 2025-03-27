Российские ученые ускорили выращивание клеточных культур
В пресс-службе Московского политехнического университета сообщили, что ученые вуза представили новую технологию ускоренного выращивания микроорганизмов и клеточных культур. Разработка может быть полезна в химии, фармацевтике и регенеративной медицине.
Основой технологии стали усовершенствованные биореакторы, которые создают оптимальные условия для роста клеток при минимальных энергозатратах. Устройства разработаны под руководством старшего преподавателя кафедры «Техника низких температур имени П.Л. Капицы» Андрея Мошина. В последние годы он изучал методы совершенствования 3D-биопечати и предложил новые конструкции для культивирования клеток.
Одна из главных проблем при выращивании клеток — обеспечение равномерного поступления кислорода. Разработанные биореакторы используют специальную систему циркуляции, которая насыщает среду кислородом с помощью капиллярных фитилей. Первый вариант устройства оснащен газоанализаторами, которые контролируют уровень кислорода и углекислого газа, а второй использует датчики кислорода.
Принцип работы заключается в том, что вода, насыщенная кислородом, поднимается вверх и равномерно доставляет его к клеткам. При этом углекислый газ удаляется через испарение. Это позволяет клеточным культурам развиваться равномерно, что особенно важно для 3D-биопечати.