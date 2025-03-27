Российские ученые ускорили выращивание клеточных культур

В пресс-службе Московского политехнического университета сообщили, что ученые вуза представили новую технологию ускоренного выращивания микроорганизмов и клеточных культур. Разработка может быть полезна в химии, фармацевтике и регенеративной медицине.

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Основой технологии стали усовершенствованные биореакторы, которые создают оптимальные условия для роста клеток при минимальных энергозатратах. Устройства разработаны под руководством старшего преподавателя кафедры «Техника низких температур имени П.Л. Капицы» Андрея Мошина. В последние годы он изучал методы совершенствования 3D-биопечати и предложил новые конструкции для культивирования клеток.

Одна из главных проблем при выращивании клеток — обеспечение равномерного поступления кислорода. Разработанные биореакторы используют специальную систему циркуляции, которая насыщает среду кислородом с помощью капиллярных фитилей. Первый вариант устройства оснащен газоанализаторами, которые контролируют уровень кислорода и углекислого газа, а второй использует датчики кислорода.

Принцип работы заключается в том, что вода, насыщенная кислородом, поднимается вверх и равномерно доставляет его к клеткам. При этом углекислый газ удаляется через испарение. Это позволяет клеточным культурам развиваться равномерно, что особенно важно для 3D-биопечати.