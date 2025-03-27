Ученые смогли вылечить врожденную потерю слуха

Японские исследователи сделали важный шаг в лечении наследственной потери слуха. Они разработали новый метод генной терапии, который помогает исправить мутацию в гене GJB2 — одной из главных причин врожденной глухоты. Работа опубликована в журнале JCI Insight.

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Ген GJB2 отвечает за работу особых белков, которые помогают клеткам внутреннего уха передавать звуковые сигналы. Однако некоторые мутации могут нарушать этот процесс, приводя к потере слуха. Ученые нашли способ «починить» такую мутацию с помощью технологии редактирования генов.

Для этого они использовали безопасный вирус (AAV), который доставляет исправленный ген в клетки уха. Обычные методы генного редактирования слишком большие для переноса таким способом, поэтому команда ученых создала компактную и более точную версию инструмента.

Испытания на клетках человека и лабораторных мышах с дефектным геном показали, что после генной терапии клетки начали работать как у здоровых организмов. Это дает надежду на разработку эффективного лечения для людей с наследственной потерей слуха.

«Мы надеемся, что наш метод упростит лечение и сделает его доступнее. Кроме того, он может помочь в терапии и других генетических заболеваний», — отметил ведущий автор работы доктор Казусаку Камия.

По мнению авторов исследования, этот прорыв в медицине может подарить миллионам людей шанс на восстановление слуха в будущем.