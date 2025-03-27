Почему для развития рака недостаточно мутаций в генах

Ученые из американского медицинского центра «Город надежды» установили, что для развития рака нужны не только генетические мутации, но и другие факторы риска, такие как хроническое воспаление. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery.

© Газета.Ru

По словам ученых, не у всех курильщиков развивается рак легких. Курение является первичным канцерогенным фактором, вызывающим мутации клеток, однако этим клеткам может потребоваться дополнительные механизмы для формирования опухоли.

Чтобы выявить эти механизмы, ученые провели двухэтапный эксперимент на мышах. Животным ввели два препарата: один для возникновения тысяч мутаций в клетках, а второй для провокации локального воспаления в тканях кожи. Как и ожидалось, онкологические заболевания развивались почти во всех случаях при комбинированном воздействии. Ученые предположили, что при наличии воспаления иммунная система не исправляет и не уничтожает мутировавшие клетки.

Исследователи провели дополнительное полногеномное секвенирование, чтобы подтвердить, что мутации, вызванные введением первого канцерогена, обладали потенциалом для развития рака. Однако для формирования опухолей им были необходимы воспалительные сигналы.

По словам ученых, их открытие помогает понять, что генетически унаследованный высокий риск развития рака можно «подавить», избегая воспаления. Этого можно добиться с помощью здорового образа жизни — правильной диеты, отказа от алкоголя и сигарет и продуктов, загрязненных микропластиком и тяжелыми металлами.