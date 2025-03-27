Ученые рассказали об изменении в мозге у бегунов-марафонцев

Команда неврологов и нейрорадиологов обнаружила, что у бегунов-марафонцев во время забега происходит обратимое снижение миелина в мозге. К таким результатам специалисты пришли после анализа МРТ-сканов марафонцев до и после забега, а также спустя время после него.

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Исследователи пригласили 10 бегунов – восемь мужчин и двух женщин. Им провели МРТ-сканирование перед выходом на дистанцию 42, 195 км. Второе сканирование бегуны прошли спустя 24-48 часов после финиша. Двое бегунов прошли обследование через две недели, а еще шесть через два месяца после забега, - рассказывает medicalxpress.

У всех бегунов наблюдалось снижение миелина в определенных частях мозга после забега. Сокращение миелина произошло в тех частях мозга, которые используются для координации движений и сенсорной интеграции, а также для обработки эмоций.

Вскоре после марафона он стал восстанавливаться и к нормальному уровню пришел в течение двух месяцев после старта.

Миелин – липид, который выполняет роль электрического изолятора для клеток мозга. Бегуны на длинные дистанции изначально сжигают углеводы во время бега, а когда их запас истощается, организм начинает сжигать жир. Одним из источников жира, вероятно, является миелин.

Авторы обращают внимание, что их результаты являются предварительными из-за небольшого размера выборки. Для того, чтобы окончательно связать потерю миелина с бегом на длинные дистанции и определить лежащий в основе этого механизм, требуются дополнительные исследования.