Биологи нашли способ остановить малярийных комаров

Биологи выяснили, что препарат нитизинон, применяемый для лечения редких нарушений метаболизма, делает кровь принимающих его пациентов смертельно ядовитой для малярийных комаров. Это делает его перспективным средством для сдерживания распространения малярии, сообщила пресс-служба американского Университета Нотр-Дам.

"Один из способов остановить распространение болезней кровососущими насекомыми - сделать кровь человека и животных токсичной для этих беспозвоночных. Наши опыты показывают, что нитизинон может существенным образом расширить арсенал человечества, применяемый для борьбы с малярией и другими болезнями, которые распространяют комары", - пояснил доцент Университета Нотр-Дам Ли Хейнс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Хейнс и его коллеги, нитизинон представляет собой лекарство от двух редких болезней - алкаптонурии и тирозинемии, связанных с появлением сбоев в круговороте аминокислоты тирозина в организме человека. Обычно их носители теряют способность нормальным образом утилизировать лишние молекулы данного вещества, что ведет к накоплению в организме токсичных продуктов разложения тирозина.

Это можно предотвратить путем подавления работы фермента 4-HPDD, отвечающего за первые стадии расщепления тирозина. Данный же белок, как обнаружили недавно биологи, играет ключевую роль в процессе переваривания крови в организме комаров и защищает их от накопления в их теле аналогичных ядовитых молекул. Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за действием на малярийных комаров различных доз нитизинона, а также образцов крови пациентов с алкаптонурией, регулярно принимавших это лекарство.

Эти опыты показали, что данный препарат убивал стойких к инсектицидам москитов менее чем за сутки в относительно низких концентрациях, порядка 350 нанограмм на литр. Схожее количество этого препарата присутствовало в крови некоторых добровольцев с алкаптонурией, благодаря чему их кровь оказалась смертельно опасной для разносчиков малярии. В этом отношении, как отмечают ученые, нитизинон заметно превосходит ивермектин, лекарство от гельминтов, которое также способно уничтожать комаров.

По словам Хейнса и его коллег, дополнительным плюсом нитизинона является то, что он выводится из организма значительно медленнее, чем ивермектин. Благодаря этому даже однократный прием этого препарата делает кровь человека токсичной для комаров на протяжении очень долгого времени, в результате чего он будет сдерживать распространение малярии эффективнее, чем ивермектин и инсектициды. Это делает нитизинон особенно интересным для дальнейшего изучения, подытожили ученые.

О малярийных комарах

В конце прошлого века власти африканских государств начали широко применять так называемые надкроватные сетки для борьбы с малярийными комарами, главными разносчиками одноименной болезни на территории континента. Эти меры, как и в случае с другими инсектицидами, быстро потеряли эффективность, и сейчас темпы распространения малярии не падают, а растут. Это вынуждает ученых искать новые методы борьбы с данными насекомыми.